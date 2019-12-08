Falcao: Tanrı'ya şükürler olsun

Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci yaşanıyor.

1 Ekim'de oynanan PSG maçı sonrası sakatlık yaşayan ve 2 ayı aşkın süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız, dün akşam oynanan Alanaspor karşılaşmasının son bölümünde oyuna girdi.

INSTAGRAM'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Fizik olarak henüz tam hazır olmayan Falcao'nun ikili mücadelelere girdiği pozisyonlar sarı-kırmızılı taraftarlarda biraz endişe yarattı.

Öte yandan Falcao maçın ardından Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Falcao yaptığı paylaşımda, "Geri dönme fırsatı verdiği için Tanrı’ya şükürler olsun. Galibiyetten dolayı ve bütün takımın çabası için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.