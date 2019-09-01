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Falcao taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron, sarı-kırmızılı taraftarlara havaalanında 3'lü çektirdi.

| Haber Merkezi
Falcao taraftarlara üçlü çektirdi
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Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Falcao, kendisini karşılamaya gelen binlerce sarı-kırmızılı taraftara 3'lü çektirdi.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Kolombiyalı golcü, havaalını çıkışında müthiş bir coşku yaşadı. 

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Saatlerdir kendisini bekleyen Galatasaraylı futbolseverlerle tezahüratlar yapan yıldız futbolcu, 3'lü çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Binlerce taraftarı görüp şaşkınlığını gizleyemeyen Falcao'nun eşi Lorelei Taron da futbolseverlerin isteği üzerine 3'lü çektirdi.

Falcao taraftarlara üçlü çektirdi - İZLE

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