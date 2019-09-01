Falcao taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron, sarı-kırmızılı taraftarlara havaalanında 3'lü çektirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'yu karşılamaya gelenler arasında Fenerbahçeli taraftarlar da vardı.

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ta gündem forvet. Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 golcüden biri alınacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

Fransız basını, Galatasaray'la Anderlecht'in Diagne transferinde el sıkıştığını, son kararı ise oyuncunun vereceğini yazdı.

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Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'yle maaş konusunda anlaşamayan ve 3 hafta önce Atalanta'ya imza atan Skrtel, fiziki olarak yetersiz olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibinden gönderiliyor.