Falcao taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Falcao, kendisini karşılamaya gelen binlerce sarı-kırmızılı taraftara 3'lü çektirdi.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Kolombiyalı golcü, havaalını çıkışında müthiş bir coşku yaşadı.
FALCAO'YA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ
Saatlerdir kendisini bekleyen Galatasaraylı futbolseverlerle tezahüratlar yapan yıldız futbolcu, 3'lü çektirmeyi de ihmal etmedi.
Binlerce taraftarı görüp şaşkınlığını gizleyemeyen Falcao'nun eşi Lorelei Taron da futbolseverlerin isteği üzerine 3'lü çektirdi.