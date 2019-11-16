Falcao tedavi için İspanya'ya gidecek

Galatasaray'da Falcao belirsizliği devam ediyor.

Son olarak 1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynanan maçta forma giyen Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşü yine uzadı.

Yaklaşık 45 gündür takımdan ayrı olan deneyimli golcü, 2 hafta önce tedavi için İspanya'daki özel doktoruna gitmişti.

Falcao: Sıkı çalışıyorum VİDEO



1 HAFTA DAHA İSPANYA'DA TEDAVİ GÖRECEK

Bir süre İspanya'da çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Falcao'nun, salı günü yeniden İspanya'ya gideceği açıklandı.

33 yaşındaki futbolcunun 1 hafta daha İspanya'da kalacağını duyuran Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle: "İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek."

Galatasaray'ın ligde Başakşehir'le, Şampiyonlar Ligi'nde ise Club Brugge'le oynayacağı maçları kaçıracak olan Falcao'nun, Trabzonspor karşısında sahada olup olmayacağı ise belli değil.



