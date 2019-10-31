Falcao tedbir amaçlı dinlendiriliyor

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao'nun, ne zaman sahalara döneceği merak konusu.

1 Ekim'de oynanan PSG maçından sonra aşil tendonunda ağrıları olan ve yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan Falcao için doktorlar acele etmiyor.

CİDDİ SAKATLIK RİSKİ OLDUĞU İÇİN OYNATILMADI

Aşil tendinopatisi teşhisi konan ve İspanya'daki özel doktorunda iğne olan Falcao'nun, 3 hafta topa dokunması yasaktı ve bu süreçte hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı. Bir haftadır fizyoterapist eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcü, yüzde yüz hazır olmadan oynatılmayacak.

3 sene önce Falcao ile benzer sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Caner Erkin, tam iyileşmeden oynadığı için tendonunu koparmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Caner'in başına gelenleri bilen sarı-kırmızılı yetkililer, dinlenmekten başka çaresi olmayan Falcao'ya baskı yapmıyor.