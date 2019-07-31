Falcao transferinde son durum

Galatasaraylı taraftarların haftalardır beklediği transfer nihayet sonuçlanıyor...

Kulübe yakın kaynakların ardından Fransa ve İtalya'nın önemli gazeteleri de Falcao'nun sarı-kırmızılı yönetimle anlaştığını yazdı.

BEİN FRANSA: İMZA 3 YILLIK

BeIN Sports Fransa'da yer alan habere göre; Radamel Falcao'nun Monaco ile olan sözleşmesini kısa süre içerisinde feshedip Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.

Ayrıca Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.



İTALYAN MUHABİR: ANLAŞMA 3 YILLIK

Corriere dello Sport ve Sportitalia'dan Alfredo Pedulla, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Falcao ve Galatasaray, üç yıllık anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detaylar konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar, resmi açıklamanın yapılması için heyecanlı bir bekleyişe geçti.

YILDA 7 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray yönetiminin, golcü futbolcuya vereceği 6 milyon euroluk garanti ücretin büyük bölümünü sponsorlar karşılayacak.

Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığında da her sezon geçerli olmak üzere artı 1 milyonluk euroluk bonus alacak.