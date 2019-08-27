Falcao transferinde son durum

Türkiye'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi dünyaca ünlü golcü Falcao oldu. Galatasaray taraftarı tüm yaz Falcao ile yattı, Falcao ile kalktı.

2 Eylül'de Türkiye'de transfer dönemi kapanacak ancak hala yıldız isim Galatasaray'a transfer olmadı. İşte yaklaşık 3 aylık süreçte yaşananlar.

FALCAO İLE İLK TEMAS

Falcao'nun ismi geçmiş yıllarda da Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı ancak ilk kez bu kadar ciddi ilgilenen takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların Falcao'ya yıllık 7 milyon euroluk teklif yaptığı, bu paranın yarısını ise sponsorların karşılayacağı ifade edildi. Monaco'nun ise maaşından kurtulmak istediği yıldız oyuncuyu bonservissiz göndereceği ancak önce takıma Falcao'nun boşluğunu dolduracak bir golcü alacağı aktarıldı.

Transfer ciddiyetini artırdıkça taraftarlar devreye girerek sosyal medyanın gücünden faydalanıp Falcao'ya sıkı pres yapmaya başladı. Futbolcunun Instagram'daki fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni yağdıran taraftarların taktiği işe yaradı. 33 yaşındaki oyuncu taraftarlara cevap vermekle kalmadı, Galatasaraylı futbolcuları, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı hatta tercüman Mert Çetin'i takip etmeye başladı.

FALCAO İLE ANLAŞILDI, SORUN MONACO'DA

Galatasaray cephesi, Başkan Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e kadar Falcao ile ilgilendiklerini artık saklamıyordu. Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, transferi bitirmek için Monaco'ya çıkarma yaptı. Falcao'nun yıllık 5 milyon euro maaşa ikna edildiği ve imzanın an meselesi olduğu yazıldı.

Türk basının yanı sıra Fransız, İngiliz ve İtalyan basını hemen hemen her gün Falcao haberleri yazıp, oyuncunun hangi gün İstanbul'da olacağına dair bilgiler aktardı. Ancak sarı-kırmızılı ekip hesapta olmayan bir hata yaptı.

Abdurrahim Albayrak'ın transfer resmileşmeden Falcao ile olan fotoğrafının basına sızması Monaco cephesini harekete geçirdi. Sürecin başında Falcao için bonservis bedeli talep etmeyen Fransızlar, Galatasaray camiasının büyük ilgisi sonrası fikrini değiştirdi ve oyuncuyu bedava bırakmayacaklarını iletti.

Finansal Fair Play kurallarından dolayı bonservis ödemekte zorlanan Cimbom, Diagne'yi de satamayınca Kolombiyalı golcünün transferi çıkmaza girdi.

Monaco cephesi Ben Yadder ve Slimani'yi almasına rağmen, "Falcao'ya ihtiyacımız var, onu bırakmak istemiyoruz" tarzı açıklamalar yaparak Galatasaray'a açık mesaj verdi.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEYECEK

Monaco'nun Ligue 1'de oynadığı 3 maçta da sakatlık gerekçesiyle forma giymeyen Falcao, Galatasaray'a gitmek istediğini kulübüne ve hocasına söyledi.

Perşembe günü çekilecek Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya gidecek olan Galatasaray yönetiminin Falcao transferini bitireceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın Monaco'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Ancak yapılacak anlaşma gereği bu paranın ocak ayında verileceği belirtiliyor.