Falcao: Türkiye'de çok mutluyum

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi.

Türkçe'nin zor ve karışık bir dil olduğunu söyleyen Falcao, "Muslera beni etkiliyor o yüzden, Türkçe konuşabiliyor. Bir kelime öğreniyorsun ancak bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. İngilizce iletişim kuruyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

34 yaşındaki futbolcu, "Dışarı çıktığında insanların seni fark etmemesi mümkün değil. Arjantin'de olduğu gibi taraftarlar çok tutkulu. Ben şu anda Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, "Dünyadaki birçok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla birlikte zaman geçiriyorum ki biz futbolcuların çok alışık olduğu bir şey değil bu. Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda yardımcı oluyorum." şeklinde konuştu.