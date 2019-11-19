Falcao - Van Persie kıyaslaması

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, PSG karşılaşmasının ardından adeta kayıplara karıştı.

Aşil tendonundan sakatlandığı için uzun süredir sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kolombiyalı futbolcu, sadece ilk oynadığı maçta rakip fileleri havalandırmıştı.

YİNE İSPANYA'YA GİDİYOR

Aylardır süren tedaviye rağmen bir türlü iyileşemeyen 33 yaşındaki futbolcu, bugün bir kez daha İspanya'ya gidecek. Bir hafta orada tedavi görecek olan Falcao, ardından İstanbul'a geri dönecek.

VAN PERSİE - FALCAO KIYASLAMASI

Öte yandan Falcao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bazı futbolseverler, golcü futbolcuyu Van Persie'yle kıyaslamaya başladı.

Fenerbahçe'nin M.United'dan transfer ettiği Hollandalı futbolcu da sık sık sakatlık yaşamış ve takımını birçok maçta yalnız bırakmıştı.

Ancak Van Persie, çoğu maçta oynamamasına rağmen sarı-lacivertli formayla rakip fileleri 36 kez havalandırmayı başarmıştı.

Not: Van Persie ilk sezonunda 34 lig maçının 31'inde forma giymişti.