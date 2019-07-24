Falcao ve Banega transferlerinde son durum

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği Falcao transferinde önemi bir gelişme yaşandı.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Kolombiyalı golcü Monaco'nun Portekiz kampının kadrosuna alınmadı. Fransız ekibinin yeni sezonda takımda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara bir adım daha yaklaştığı öğrenildi.

BANEGA'YA YOL GÖZÜKTÜ

Listedeki bir diğer isim Banega ise İspanyol ekibi tarafından gözden çıkarılmış durumda. Sevilla'nın Nemanja Gudelj’i transfer etmesinin ardından Arjantinli yıldızın takımdan ayrılması için herhangi bir engel kalmadı.

Galatasaray cephesi 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Tangocu’nun transferini bitirmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılılar, Diagne'yi Al Nassr'a satabilirse bu iki futbolcu için resmi girişimlere başlayacak.