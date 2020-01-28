Falcao ve Saracchi'nin son durumu açıklandı

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede sakatlık geçiren ve maçı yarıda bırakan Falcao ile Saracchi'nin, son durumu açıklandı.

Son 4 maçta 4 gol atan Falcao ile çıktığı 2 karşılaşmada 2 asist yapan Saracchi'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, iki futbolcunun da sağ uyluk arka adalesinde orta derece zorlanma var.

FENERBAHÇE DEPLASMANINA YETİŞMESİ ZOR

İki ismin de 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Falcao ve Saracchi'nin, 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünüyor.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

Galatasaray'ın şubat ayındaki maç takvimi;

Kayserispor

Alanyaspor (Kupa)

Kasımpaşa

Alanyaspor (Kupa)

Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe (D)