Falcao yine takımdan ayrı çalıştı

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, Ç.Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Cuma günü sahasında Rize ekibini konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda yaklaşık 1 aydır takımla birlikte idman yapmayan Radamel Falcao, yine fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.
TERİM'LE SOHBET ETTİ
Golcü futbolcu antrenmanın ardından teknik direktör Fatih Terim'le bir süre sohbet etti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı.
Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
Takımımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek."