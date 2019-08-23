Falcao'dan bir Galatasaray paylaşımı daha

Basına ilk olarak 6 Temmuz'da düşen Falcao transferi, aradan geçen 48 güne rağmen henüz gerçekleşmedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların transferini dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çekilen, Instagram hesabından 'Cimbombom' yazan ve Muslera ile tercüman Mert Çetin'i takibe alan 33 yaşındaki futbolcu, bu sefer de bayrak paylaşımı yaptı.

YİNE SİNYAL VERDİ

Yıldız oyuncu, sarı-kırmızı bayrakların yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım: