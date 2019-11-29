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Falcao'dan bir kötü haber daha geldi

İspanyol basınına konuşan Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'nun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
Falcao'dan bir kötü haber daha geldi
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Tedavi olmak için İspanya'ya giden Radamel Falcao, bugün İstanbul'a dönecek.

Kolombiyalı golcünün sağlık durumu hakkında İspanyol basınına konuşan Abdurrahim Albayrak, yıldız futbolcunun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

"1 AYA DAHA İHTİYACI VAR"

Albayrak, “Falcao, fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz.” dedi.

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