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Falcao'dan kötü haber geldi

Tam 19 gün sonra antrenmanlara başlayan Falcao'nun Real Madrid maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, forvette Andone'yi oynatacak.

| Haber Merkezi
Falcao'dan kötü haber geldi
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Aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Radamel Falcao, geçtiğimiz günlerde bireysel olarak çalışmalara başlamıştı.

Fizyoterapistler eşliğinde özel olarak idman yapan Kolombiyalı golcünün, takımla birlikte hiç idman yapamadığı için Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasında da oynayamayacağı öğrenildi.

KULÜBEDE YER ALACAK

Bugün çeşitli testlere tabi tutulacak olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına destek olmak için kulübede yer alacak. Yaşanan bu gelişme üzerine teknik direktör Fatih Terim'in forvette Andone'yi oynatacağı belirtildi.

Temsilcimiz yarın saat 22.00'de sahasında İspanyol devini konuk edecek.

Fatih Terim: Müsait olursa oynatırım

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