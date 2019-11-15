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Falcao'dan taraftarlara mesaj var

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Falcao, "Taraftarı çok üzdüğümün farkındayım. Atacağım gollerle onları mutlu edeceğim" dedi.

| Haber Merkezi
Falcao'dan taraftarlara mesaj var
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Andone'nin de sakatlanması sonucu elinde başka forvet kalmayan Galatasaray'da taraftarlar, dört gözle Radamel Falcao'nun yolunu gözlüyor.

Kısa süre içerisinde sahalara döneceğini söyleyen Kolombiyalı golcü, taraftarlara mesaj yolladı.

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık ekibine ve kendisine güvenen teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür eden yıldız futbolcu, "Evet taraftarı çok üzdüğümün farkındayım. Kısa sürede sahalara dönmek için çok çalışıyorum. Atacağım gollerle onları mutlu edeceğim." dedi. 

Falcao: Sıkı çalışıyorum - İZLE

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