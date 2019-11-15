Falcao'dan taraftarlara mesaj var

Andone'nin de sakatlanması sonucu elinde başka forvet kalmayan Galatasaray'da taraftarlar, dört gözle Radamel Falcao'nun yolunu gözlüyor.

Kısa süre içerisinde sahalara döneceğini söyleyen Kolombiyalı golcü, taraftarlara mesaj yolladı.

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık ekibine ve kendisine güvenen teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür eden yıldız futbolcu, "Evet taraftarı çok üzdüğümün farkındayım. Kısa sürede sahalara dönmek için çok çalışıyorum. Atacağım gollerle onları mutlu edeceğim." dedi.

Falcao: Sıkı çalışıyorum - İZLE