Falcao'nun alacağı ücret

Bu sezon Babel, Seri, Adem, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener, Ozornwafor ve kaleci Okan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Diagne'yi satarak Kolombiyalı golcü Falcao'yu almayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.

Yılda 5 milyon euro garanti ücret alacak olan 33 yaşındaki futbolcunun, bonuslarla birlikte maaşının 7 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

Tecrübeli futbolcuyla el sıkışan Cimbom, anlaşma gereği resmi imzalar atılır atılmaz Falcao'nun hesabına 5 milyon euro yatıracak.

MONACO 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetim, bu transfer için Monaco'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fransız kulübünün istediği rakam ise 3 milyon euro.

Fransa'da bulunan menajer Ahmet Bulut'un kısa süre içerisinde bu transferi bitirmesi bekleniyor.