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Falcao'nun alacağı ücret

Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor. Transferin resmiyete döküldüğü gün Kolombiyalı golcünün 5 milyon euro alacağı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Falcao'nun alacağı ücret
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Bu sezon Babel, Seri, Adem, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener, Ozornwafor ve kaleci Okan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Diagne'yi satarak Kolombiyalı golcü Falcao'yu almayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.

Yılda 5 milyon euro garanti ücret alacak olan 33 yaşındaki futbolcunun, bonuslarla birlikte maaşının 7 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

Tecrübeli futbolcuyla el sıkışan Cimbom, anlaşma gereği resmi imzalar atılır atılmaz Falcao'nun hesabına 5 milyon euro yatıracak.

MONACO 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetim, bu transfer için Monaco'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fransız kulübünün istediği rakam ise 3 milyon euro.

Fransa'da bulunan menajer Ahmet Bulut'un kısa süre içerisinde bu transferi bitirmesi bekleniyor.

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