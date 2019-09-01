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Falcao'nun geliş saati belli oldu

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Falcao'nun saat 16.00'da İstanbul'a olacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
Falcao'nun geliş saati belli oldu
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao, bugün saat 16.00'da geliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, dün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Falcao'nun geleceği saati resmi Twitter hesabından duyurdu. 

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır."

TARAFTARLAR KARŞILAMAYA GİDECEK

Galatasaray taraftarları başta ultrAslan olmak üzere Falcao'yu karşılamak için havaalanına akın edecekler. 

Taraftar gruplarına yapılan çağrılar sonrası Kolombiyalı golcüyü büyük bir kalabalığın karşılaması bekleniyor.

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