Falcao'nun imza detayları belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, dünyaca ünlü golcü Falcao için görkemli bir imza töreni hazırlıyor. Kolombiyalı yıldız, binlerce taraftarın önünde imza atacak.

SALI AKŞAMI TT STADI'NDA

Dün akşam İstanbul'a gelen ve taraftarlara üçlü çektirerek büyük bir coşku yaşatan Falcao için çok daha büyük bir hazırlık yapılıyor.

Falcao taraftarlara üçlü çektirdi - İZLE

Galatasaray yönetimi, bugün transferi resmiyete kavuşacak olan Falcao'ya TT Stadı'nda taraftarın önünde imza attıracak.

Salı günü 19.05'te gerçekleşek törende büyük bir gelir hedefleniyor. İmza törenini izlemeye gelen taraftarların GS Store'daki Falcao formalarına yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

Falcao'nun imza töreninin dünya çapında da ses getirmesi hedefleniyor.