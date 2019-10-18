Falcao'nun sakatlık sebebi

Galatasaray camiasının gözü, 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Falcao'da.

Transfer edilmeden önce sakatlık geçmişiyle ilgili akıllarda soru işareti olan Kolombiyalı futbolcunun, uzun süredir takımdan ayrı çalışması camiayı korkutuyor.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMADAN OYNADI

Falcao'nun 10 günü aşkın süren sakatlığının sebebinin, hazır olmadan forma giymesi olduğu ortaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, Monaco ile Galatasaray arasında transfer pazarlıklarının sürdüğü dönemde yaklaşık 1 ay otelde kaldı ve yeterli idman yapamadı. 2 Eylül'de Galatasaray'a imza atan Falcao, antrenman eksikleri olmasına rağmen 13 Eylül'de Kasımpaşa'ya karşı oynadı.

Maçı kazandıran golü de atan yıldız forvet, Kasımpaşa mücadelesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşılaşmasında da forma giydi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında dinlendirilen Falcao, fiziksel olarak güçlenmeden Fenerbahçe ve PSG ile oynanan kritik maçlarda da takımdaki yerini alınca, aşil tendonundaki ağrılar arttı.

Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Kolombiyalı isim, Gençlerbirliği mücadelesinden sonra Sivasspor karşılaşmasını da kaçıracak.

Milli arada takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan Falcao'nun, Real Madrid maçına kadar hazır olması bekleniyor.