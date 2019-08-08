Falcao'nun son paylaşımı: Cimbombom

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Radamel Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kolombiyalı yıldız, Fernando Muslera'nın Instagram'dan Süper Kupa zaferi için yaptığı paylaşımın altına "Cimbombom" şeklinde yorum bıraktı.

MUSLERA'DAN CEVAP: GALATASARAY'A GEL

Uruguaylı kaleci, Falcao'nun bu paylaşımının ardından kendisine, "Galatasaray'a gel idol" diyerek cevap verdi. Donk ise, "Gel, 1 hafta sonra lig başlıyor" dedi.

Instagram'daki bu sohbet, Galatasaraylı taraftarların heyecanını daha da katlarken, "Transfer bitti, artık Türkiye'ye geliyor" yorumları yapıldı.