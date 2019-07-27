Falcao'ya bir talip daha çıktı

İspanya'da yayın yapan Sport gazetesinde yer alan haberde; Teknik direktör Marcelino'nun talebi sonrası Valencia yönetiminin, Falcao için Monaco'yla masaya oturduğu belirtildi.

Valencia, Radamel Falcao'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediğini Fransız kulübünün yöneticilerine iletti.

Golcü futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile de temasa geçen Valencia, yıldız oyuncunun maaş isteğiyle ilgili de bilgi aldı.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrafor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.



