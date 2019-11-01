Falcao'yu soğuk oda iyileştirecek

Galatasaray yönetimi, 1 ayı aşkın bir süredir sahalardan uzak olan Falcao'nun iyileşmesi için farklı yöntemlere başvurma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı idareciler, yorgun adalelerin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olan soğuk oda teknolojisini (Lifecube) satın aldı.

200 BİN DOLAR

Yaklaşık 200 bin dolarlık teknoloji, verdiği -85 derece soğuklukla performansa da etki ediyor.

Sporcular makinenin içinde 3 dakika boyunca soğuk havayı ciğerlerine çekiyor. Bu, sporcuların çok daha çabuk toparlanmasını sağlıyor.