Falette hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de devre arasında transfer edilen Simon Falette, karşılaşmanın 8. dakikasında Trabzonsporlu Jose Sosa ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve sedye ile kenara geldi.
Oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli defans oyuncusu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Falette'nin çıkmasının ardından Luiz Gustavo stopere geçti. Oyuna ise Tolgay Arslan girdi. Tolgay da Gustavo'nun yerine orta sahada görev yaptı.