Falette hastaneye kaldırıldı

İsrail'in Maccabi FOX Tel Aviv takımı ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te kafile, uçağa giriş sırasında yapılan ek güvenlik aramasında didik didik arandı.

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Aykut Kocaman: Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım

Konyaspor'dan ayrılan Aykut Kocaman'ın adı, bir kez daha F.Bahçe ile anılmaya başlandı. Ancak tecrübeli teknik adam, birkaç hafta önce "Kesinlikle bu sezon başka bir takım çalıştırmayacağım" demişti.