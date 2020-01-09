Falette ilk antrenmanına çıktı

1 Caner Erkin'in hakemlerle ilgili düşüncesi Caner Erkin, "En beğendiğin Türk hakemi hangisi?" şeklindeki soruya, "Beğendiğim bir hakem yok, çünkü hep hata yapıyorlar" diyerek cevap verdi.

2 Çağlar, Premier Lig'in en hızlısı oldu Çağlar Söyüncü, Aston Villa maçında 37.4 km/h hıza ulaşarak Premier Lig'de bu sezonun en hızlı oyuncusu oldu.

3 Comolli: Falette'yi Başkan Ali Koç istedi Falette transferi sonrası istifaya davet edilen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Twitter hesabından bir açıklama yaparak topu Ali Koç'a attı.

4 Fenerbahçe yine para topluyor Fenerbahçe yönetimi, kongre üyelerine SMS atarak kulübe en az 500 TL bağış yapmalarını istedi.

5 Antalyaspor'da Sinan Gümüş sesleri Takımın başına Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, Genoa'da sadece 95 dakika süre alan Sinan Gümüş'ü transfer etmek için girişimlere başladı.

6 Transferin sessiz takımı Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, transfer için 2 milyon TL bütçesi olan Beşiktaş sessizliğini koruyor.

7 Boşta olan futbolcular Aralarında Tolga Zengin ve Cenk Gönen gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu uzun süredir takım arıyor.

8 Falcao'nun ilginç gömleği Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Golcü futbolcunun üzerindeki gömlek ise sosyal medyada çok konuşuldu.

9 Kroos kornerden gol attı Toni Kroos, Real Madrid ile Valencia arasında oynanan Kral Kupası yarı final maçında muhteşem bir gole imza attı.