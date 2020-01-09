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Falette ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Antalya kampına katıldı.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı ve gece kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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