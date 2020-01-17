Falette, Rami ve Zajc kadroya alınmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda lisansı henüz çıkarılamayan yeni transfer Simon Falette ile birlikte takımdan ayrılması gündemde olan Adil Rami ve Miha Zajc yer almadı.

Ayrıca sakatlıkları devam eden Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım da kafileye dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.