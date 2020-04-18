Falette'nin başına gelmeyen kalmadı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından alınan ve Comolli'nin istifa etmesine neden olan Falette, sarı-lacivertli takımda büyük şanssızlıklar yaşıyor.

HARCAMA LİMİTİNE TAKILDI

Harcama limiti nedeniyle 1 ay lisansı çıkarılamayan Gineli futbolcu, daha sonra kadroya alınsa da teknik direktör Ersun Yanal tarafından kulübeye hapsedilmişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında şansı bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu kez de sakatlık belasına takıldı.

BU KEZ DE KORONA ÇIKTI

İyileşip tekrar sahalara dönmenin hayalini kuran Falette'nin önüne şimdi de koronavirüs salgını çıktı. Virüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, tecrübeli defans oyuncuna vurulan son darbe oldu.

Kiralık olarak transfer edilen Gineli stoper, doğru düzgün oynayamayan Eintracht Frankfurt'a geri dönecek gibi gözüküyor.