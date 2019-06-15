Fare zehiri içtiğini kanıtlayınca cezası indirildi

Atletizm dünyası Kenyalı atlet Felix Kirwa'yı konuşuyor.

2016 Singapur Maratonu'nu kazanan Felix Kirwa, yapılan testlerinin pozitif çıkması sonrası 2 yıl atletizmden men edilmişti.

CEZASI 9 AYA İNDİ

Son 5 yılda 50 Kenyalı atlet doping yaptığı gerekçesiyle men cezası alırken, bir başka Kenyalı isim Felix Kirwa'nın da yasaklı madde kullandığının ortaya çıkması büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Doping yapmadığını ve tedavi amaçlı fare zehiri ilacı içtiğini ifade eden Felix Kirwa, bu iddiasını belgeleriyle kanıtlayınca 2 yıllık cezası 9 aya indirildi.

Kirwa'nın dopingli çıkmaması sevinçle karşılanırken, yaşanan bu olay ise atletizm dünyasında şok etkisi yaptı.

Felix Kirwa'nın 9 aylık cezası 14 Kasım'da bitecek.