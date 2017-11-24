Farfan 2 haftada 28 bin mil uçtu

Perulu futbolcu, oynadığı maçlar için Moskova - Yeni Zelanda - Peru ve yine Moskova arasında uzun süreli maç yolculukları yaptı.

Lokomotif Moskova'nın Perulu oyuncusu Jefferson Farfan, son dönemde çok yoğun bir maç programından geçiyor. Son 2 haftada dünyayı neredeyse baştan başa dolaşan 33 yaşındaki futbolcu, katlanması güç bir serüveni ardında bıraktı. 2 hafta önce Peru Milli Takımı'nın Kıtalararası play-off maçı için Moskova'dan Yeni Zelanda'ya uçan Farfan, daha sonra karşılaşmanın rövanşı için Peru'ya döndü.

Tecrübeli futbolcu, takımının Dünya Kupası vizesi almasının ardından Rusya'nın yolunu tuttu. Oyuncusunun son dönemdeki seyahat programını değerlendiren Lokomotiv Moskova teknik direktörü Yuri Semin, Farfan için astronot benzetmesini yaptı.

Farfan'ın formasını giydiği Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde bu hafta Khabarovsk takımıyla karşılaşacak. Japonya'ya Moskova'dan daha yakın olan Khabarovsk için Farfan ve arkadaşları yaklaşık 9 saatlik bir yolculuk yapacak.