Farnolle, 'evde kal' çağrısında bulundu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasından önemli isimler ve kulüpler vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunmaya devam ediyor.
''YENMENİN TEK YOLU, EVDE KALMAK''
Yeni Malatyasporlu futbolcular, sosyal medya hesapları üzerinden ’EvdeKal’ başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, "Virüsü yenmenin tek yolu, evde kalmak. Evde kalıp sağlığımızı riske atmayalım" ifadelerini kullandılar.
Kaleci Fabien Farnolle, "Daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.