Farnolle, 'evde kal' çağrısında bulundu

1 Ronaldo'nun test sonuçları negatif çıktı Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını spor camiasını da etkilemiş, bazı sporcuları da es geçmemişti. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da tabii tutulduğu testin sonucu hayranlarını sevindirdi.

2 UEFA, kulüpler için harekete geçti Dünyayı saran ve ekonomik olarak kulüpleri çıkmaza sokan koronavirüs salgını sonrası harekete geçen UEFA, borçların son ödeme tarihi olan 31 Mart'ı, 30 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

3 Beşiktaş'ta 17 milyon TL'lik Ajdin Hasic ortada yok Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısını idman yaparak geçirdikten sonra Ocak ayında profesyonel sözleşmeye imza atan Ajdin Hasic, kiralık olarak gönderildiği Ümraniyespor'da beklentileri karşılayamadı.

4 Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime 'koronavirüslü' gönderme Gündeme dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüsün ekonomik etkisiyle ilgili konuştu. Çebi, ''Bu kulüpler ne başkanlar, yöneticiler gördü. Virüsün etkisi ne ki?'' dedi.

5 Koronavirüse rağmen nargile kafede görüldü Etkisi günden güne artan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 'evde kal' çağrısı yapılırken, Schalke 04 forması giyen Amine Harit, nargile kafede görüntülendi ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

6 Jose Sosa'dan Obi Mikel'e 'koronavirüs' tepkisi Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'le, Jose Sosa'nın Başakşehir maçı öncesi tartıştığı ve Sosa'nın Mikel'e, "Çözüm bu değil" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Galatasaray, transfer formülünü buldu Galatasaray üç oyuncusunu satarak, transfer için bütçe yaratarak, derin bir nefes almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Feghouli ve Belhanda bu yaz satış listesindeki isimler olarak belirlendi.

8 Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Çin'in Shandong Luneng ekibinde forma giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 32 yaşındaki oyuncu Çin Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk isim oldu.

9 Sokağa çıkma yasağının etkilediği spor adamları İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirdi. İşte spor dünyasından yaş sınırına takılan o isimler...