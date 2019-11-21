Faruk Süren: Aday olmayacağım

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'DA ÖTEKİLER OLUŞTURULDU"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süren, Galatasaray'da seçim olup olmayacağına hukukçuların karar vereceğini dile getirerek, "Galatasaray'da bir ötekiler oluşturuldu. Bir bizimkiler bir ötekiler var. Ayrımcılıklar var birbirini dava eden insanlar var. Aynı kulübün üyesiyiz, dava ediyoruz. Bunlar üzücü hadiseler. Güzel değil. Esasında sporun keyif vermesi lazım. Keyif yok. Herkes dava peşinde. Bir hukukçu öyle, bir hukukçu böyle, diyor. Bunlar güzel değil." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in son divan kurulu toplantısına katılmamasını eleştiren Süren, "Bu tepki bir kere liseyeyse yanlış bir şey. Neticede kulübün başkanıdır şu anda. Meşruiyeti tartışılıyor ibradan dolayı ama şimdilik mahkemeler tedbir koyduğuna göre kulübün başkanıdır. Katılması lazım. Divan başkanına tepki koymaması lazım. Divanında belli bir yetkileri var. Bunu tabii abartmamak lazım. Ben de yaşadım bunların hepsini. Galatasaray Kulübü Başkanı öyle bir tepki vermez. Gelir oraya, oturur konuşur söyleyeceğini söyler." ifadelerini kullandı.

"18 SENE ÖNCE BU İŞİ BIRAKTIM"

Faruk Süren, başkanlık için adaylık durumunun olmadığını da anlatarak, "Her seferinde benim adım çıkıyor. Ben 18 sene önce bu işi bıraktım. Keyfim yerinde, gayet iyi seyrediyorum. Bazen hadiselere üzülüyorum. Benim adaylık niyetim yok. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.