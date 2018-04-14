Faruk Süren: Adaylık için şartım var

Galatasaray’da 26 Mayıs'ta başkanlık seçimi yapılacak.

Konu ile ilgili Hürriyet'e açıklama yapan Faruk Süren, başkan adaylığı teklifini doğrulayarak, “Galatasaray Kulübü’nden önemli ve değerli bazı arkadaşlarla çarşamba akşamı yemek yedik. Aday olmam gerektiğine dair bir fikir ortaya attılar" dedi.

ADAYLIK İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

Süren, "Kabul etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise, "Evet, olabilir. Galatasaray’ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için bu göreve soyunabiliriz. Ancak kesin karar vermek için ailemle görüşmeliyim. Kolay değil, yaşam biçimim değişecek. Ailemdeki herkes bu konuda destek olur ve olumlu karşılarsa aday olabilirim" cevabını vermişti. Süren'in adaylık için bir şartı var.

BÜTÜN CAMİA BİR ARAYA GELMELİ

Skor'a konuşan Süren, “Ama 100-200 kişinin isteği ile başkan adaylığım olmaz. Bir konsensüs oluşması lazım. Bütün camia bir araya gelmeli” dedi.