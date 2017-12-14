Faruk Süren: Beşiktaş başarılı ama Avrupa fatihi değil

TRT Spor'dan Yasin Dallı'ya röportaj veren Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, gündeme dair açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ BAYERN'İ ELEYEBİLİR

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde başkan olan Süren, "Galatasaray'ın Avrupa'daki tecrübesi ve üstünlüğü tartışılmaz. Beşiktaş da güzel bir şey başardı ve son 16'ya kaldı ancak iki sezonla Avrupa fatihi olunmaz. Bayern Münih kurası güzel bir kura ne açıdan güzel, Bayern Münih bilinen bir takım. Bu futboldur belli olmaz, geçebilirler de turu. Geçerlerse Bayern Münih'i elemiş olacaklar, elenirlerse de Bayern Münih'e elenmiş olacaklar. Mesela Basel çıkıp, Basel'e elenselerdi çok daha kötü olurdu." dedi.

TUDOR GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPABİLİR

Tudor yetersiz ama şampiyon yapabilir diyen Faruk Süren, "Galatasaray tabi ki şampiyon olabilir. Ama bana göre Tudor Galatasaray için yeterli bir teknik direktör değil. Bu sezon için de Tudor'la yolları ayırmak yanlış olur. Yönetimin Tudor'un eksik yönlerini tespit edip bu yönde tedbir almaları gerekir. Teknik direktör değişikliği yersiz olur. Yönetimin Tudor'un arkasında durması doğru bir karar. Çünkü Tudor seçimi onlarındı ve dolayısıyla bu kararın arkasında durmaları gerekiyordu." şeklinde konuştu.

FATİH TERİM G.SARAY'A DÖNMEZ

Son olarak Fatih Terim hakkında konuşan Süren şunları söytledi: "Fatih Terim çok değerli bir hoca. Galatasaray'da teknik direktörün üstünde İngiliz modeli 'manager' olarak görev almalı. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama geleceğini düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla başka planları var. Galatasaray ile ilgili başka planları da olabilir; yöneticilik yapmak isteyebilir, kıdemi dolmuş her Galatasaraylı gibi başkanlığa adaylığını koyabilir"