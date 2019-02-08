Fas basını: Belhanda Al İttihad’da

Ara transfer dönemi sona erdi ancak Galatasaray’da kadro sirkülasyonu devam ediyor.

Fas basını Younes Belhanda’nın sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olacağını ileri sürdü.

9 MİLYON EUROYA SATILDI

Haberde, Galatasaray ile Arap kulübü yöneticilerinin şimdiden el sıkıştığı ve transferin 9 milyon euroya bittiği ifadesi yer aldı.

Sezon bittiğinde geçerli olacak anlaşmaya göre, Belhanda 4 ay daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek, ardından da Al İttihad’ın yolunu tutacak.

TERİM SEZON SONUNA KADAR KALSIN DEMİŞTİ

Ocak transfer döneminde de Faslı futbolcunun Al İttihad ile anlaşmaya vardığı ancak o zaman Teknik Direktör Fatih Terim’in, sezon sonuna kadar kalması için ikna ettiği belirtildi.

Galatasaray’a Dinamo Kiev’e Belhanda için 8 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. 3 milyon 350 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euroya kadar bonus fırsatı ile forma giyen Faslı oyuncu, 18 resmi maçta 4 asistle oynadı.

Öte yandan Hatay maçında kaleci Ömer’in kafasına atılan pet bardak nedeniyle G.Saray, PFDK’ya sevkedildi.