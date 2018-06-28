Fas'tan VAR tepkisi: Büyük takımlar için kullanılıyor

Fas Futbol Federasyonu, Dünya Kupası boyunca hakem hatalarının aleyhlerine işlediği gerekçesiyle FIFA'ya yazılı bir başvuruda bulundu.
BÜYÜK TAKIMLARIN LEHİNE KULLANILDI ŞİKAYETİ
Fas'ın FIFA'ya yolladığı şikayet mektubunda, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) 'ın büyük takımların lehine kullanıldığı ve ülkelerinin hakkının yendiği vurgulandı.
DAKİKALARIYLA POZİSYONLAR ANLATILDI
Öte yandan federasyon, Portekiz maçında 3, İspanya maçında ise tam 5 net pozisyonda aleyhlerine karar çıktığını belirterek, dakikakalarıyla birlikte pozisyonları da anlattı.
Fas, Dünya Kupası'nda İran'a ve Portekiz'e 1-0 mağlup oldu, İspanya ile son maçta ise Aspas'ın 90+3. dakikada attığı golün ardından 2-2 berabere kalarak 1 puanla Rusya'ya veda etti.