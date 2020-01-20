Beşiktaş'ın Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Fatih Aksoy, dün gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Siyah-beyazlıların faul atışını erken kullanmasını engelleyen ve Elneny ile tartışma yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, taraftarların tepkisini çekmişti.

"İSTENMEYEN ŞEYLER OLDU"

Taraftarların yabancı oyunculara sempati duyduğunu kaydeden Fatih, "Beşiktaş altyapısına girdiğimde 16 yaşındaydım, çok şeyler öğrendim. İlk öğrendiğim şey, taşıdığın armaya, formaya layık mücadele etmek ve formayı en iyi şekilde terletmek. İstenmeyen şeyler oldu, taraftar olarak biraz yabancı oyuncuları seviyoruz. O oyuncudan yana tercihlerini kullandılar. Sivasspor'u yapabilirsek şampiyon yapmaya çalışacağız" dedi.

Fatih Aksoy: Taraftarın tepkisi beni kırdı ViDEO





"ZOR OLAN ŞEYLER BAZEN GÜZELDİR"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Aksoy, "Devre arasından sonra ritmimizin düşüp düşmeyeceğini merak ediyorduk. Beşiktaş belki ligin en zor deplasmanı, zor olacağını da biliyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık. Zor bir maçtı ama zor olan şeyler bazen güzeldir." diye konuştu.

Beşiktaş

'ın kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'a gönderdiği ve bu sezonki performansıyla dikkati çeken Fatih Aksoy, maç içinde Muhammed Elneny ile yaşadığı pozisyonu da anlattı.

"TÜRK OYUNCULARA SAHİP ÇIKSINLAR"

Beşiktaş'ın hızlı oyun kurmasına izin vermek istemediğini kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

Beşiktaş