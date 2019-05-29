Fatih Akyel: Bence Hagi Alex'ten daha iyiydi

Bir dönemin en iyi sağ beklerinden biri olan Fatih Akyel, Fatih Terim, Ümit Özat ve Roberto Carlos'la ilgili ilginç hikayeler anlattı.

İşte Akyel'in sözleri:

"Fatih Terim, en iyi yerlerde gezmemizi, en iyi yerlerde yemek yememizi, en iyi arabalara binmemizi ve en güzel kızlarla gezmemizi isterdi."

"Hagi ile de oynadım Alex'le de. Hagi, Alex'ten daha büyük futbolcuydu."

"Ümit Özat, Dünya Kupası'nda telefon'da daha konuşamayan 7 aylık bebeğine, 'Kızım babana dua et, yarın Ronaldo ile oynayacağım' dedi. Herhalde ters dua etti. Perişan olduk."

"Roberto Carlos'a karşı 2 defa oynadım, 3 asist yaptım. Onu sahadan sildim. Beni Samandıra tesislerinde görünce, 'Ne işin var burada? Yine mi sen?' dedi. "