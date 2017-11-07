Fatih Altaylı'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a tepki

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunduğu Spor Saati programında konuşan Fatih Altaylı, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda alınan 1-1'lik Osmanlıspor beraberliği sonrasında Aykut Kocaman'ın yaptığı maç sonu açıklamalarına yönelik şunları söyledi:

FUTBOLCULAR TAKIMI SATIYOR

"Konuşuklarından net anladığım şu: Futbolcular takımı satıyor. Diyor ki 'Birkaç sezonda yapılacak hatayı biz 10 maçta yapıyoruz ve bu normal değil.' Bu şu demektir: Futbolcular beni ve kulübü satıyor ve futbolcularla benim aramda problem var. Futbolcularla teknik direktör arasında 'takımı satma' noktasında bir problem varsa ya futbolcular gider ya teknik direktör. Sezon ortasında futbolcular gidemeyeceğine göre teknik direktörün gitmesi ve yönetimin görevden alması lazım. Benzerini Fatih Terim, Milan'da yaşamıştı. Aykut Kocaman her zaman olduğu gibi iri laflar ediyor ama ne dediği çok belli değil. 'Gereğini yapacağım' diyor, bu istifa sinyali değil. Diyor ki 'İstifa edebilirim', sorun bu. Yönetime diyor ki 'Bu sorunu çözün, beni rahatlatın ve beni biraz pohpohlayın."





AYKUT KOCAMAN ŞAHANE KIVIRIYOR

"Aykut'ta kabahat yok, "Bu takımdakilerin şerefsizliği" diyin ve bu futbolcuların üzerine bir şey yapın ve ben kalıyım. Yoksa ben kalamam ya da beni kovun.' noktasında. Ama bu saatten sonra o koltukta oturması zor görünüyor. Ben kalkıp desem ki 'Bu Fatih Kuşçu beni rezil etmek için her şeyi yapıyor!' Bu şu demek, 'Bu kanalın yöneticisi ya onu ya beni görevden alın' sonrasında oturup birlikte yorum yapacağız sen beni perişan etmek için her şeyi yapacaksın ben de senin yüzünden rezil olmaya devam edeceğim. Böyle bir şey olmaz. Aykut'ta en ufak bir ciddiyet, sporcu karakteri, bir karakter olsaydı 'Ben bıraktım kardeşim' derdi! Ben dansöz Asena'yı sahnede birkaç kez gördüm, çok beğenirim. Şahane kıvırıyor. Aykut Kocaman, Asena'yı suya götürür susuz getirir. Bu kıvırmaktır kardeşim, böyle kıvırmak olmaz. Dersin ki 'Arkadaşlar böyle bir durum var, bu arkadaşlar beni sevmedi, ben de sevmiyorum ki Aykut Kocaman'da kimseyi sevecek gibi bir durum da yok, ben bırakıyorum.' der gidersin."

"Aykut Kocaman bu takımı kendi kurdu. Geleceği aylar öncesinden belli değil miydi? Ha yönetim teknik direktöre sormadan oyuncu almış olabilir ki bunda ayıp da yoktur. Ama yönetimin de alırken oyuncunun karakterine bakması gerekir. Dirar, Isla gibi oyuncuları kendi istediği söyleniyor ama medyaya da güvenemiyorum bazen uyduruyorlar. Gelinen noktada olmuyorsa 'Kardeşim ben gidiyorum' dersin. Geçen seneden beri söylemedik mi Aykut Kocaman olmaz diye? Bir ben söyledim bir de Serdar Ali Çelikler söyledi. İkimiz dışında herkes Aykut Kocaman için 'Takımı son şampiyon yapan oydu' vs. dediler dediler, Aykut Kocaman'ın başını yediler. Bir daha Fenerbahçe'nin başına gelebileceğini düşünmüyorum."

Fatih Altaylı'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a tepki VİDEO





FENERBAHÇE'NİN SORUNU AZİZ YILDIRIM

"Bir daha gelmemesi lazım ha bu sefer de gelmemesi lazımdı ama Fenerbahçe'nin sorunu Aykut Kocaman değil. Fenerbahçe'nin sorununun adı Aziz Yıldırım! Aziz yıldırım Fenerbahçe'de olduğu müddetçe bu kulüp ileriye gitmez. Hadi ben Galatasaraylıyım ve Fenerbahçe'nin iyiliğini istemiyorum diyelim, böyle bir şey yok ama... Tribünleri dolduran Fenerbahçeliler de mi Fenerbahçe'nin iyiliğini istemiyor? Nerede bu 50 bin kişi? 50 bin kişinin 40 bini terk etmiş gitmiş, umudu kesmiş. Hiçbir şey istemiyor, talepler ibile yok! 'Yönetim istifa' demeyi bile istemiyor onu bile bırakmışlar! Bir başkan kulübü bu hale getirdiyse orada durmaması lazım ama Aziz Bey hala rakip olarak gördüğü Ali Koç'a liste vermiyor hala bir takım işler, bir takım siyasete yanaşmalar... Hala 'Bir daha seçilir miyim?' falan. Bu hastalıklı durum pek çok kişide vardır. Gereğinden fazla güç kullanan herkeste bu durum vardır. Atıyorum bir gazetenin başında 20 sene yayın yönetmenliği yaparsam 'Ben olmazsam bu gazete olmaz' diye zannetmeye başlarım. Ama bu aynı zamanda 'Bu gazete olmazsa ben de olmam' ı içeren bir kaygıdır. Dual bir problemdir bu. Aziz Yıldırım 'Ben olmazsam Fenerbahçe'nin sorunlarını kimse çözemez, Fenerbahçe mahvolur' diye düşünüyordur muhtemelen ama diğer yandan 'Benim kimliğimin yüzde 98'i Fenerbahçe oldu, Fenerbahçe olmazsa ben de olmam' diye düşünüyordur ama söyleyeyim seneye 5 bin kişiye, öbür sene de 3 bin kişiye oynarlar. Basketbolla durumu 1 sene daha idare edebilirler ama basketbolda da aynı durumu tekrarlayabilecekleri belli olmadığı için Aziz Yıldırım'ın durumu çok zor olur. Bence insanlakr sevildikleri ve bu işin artık en iyisi olduğunu düşündükleri noktadan aşağı gidiş başladığı zaman o noktadan şanla şerefle sevgiyle anılmalılar, rezillikle değil!"

"SEN KALKIP PUAN FARKI SUNİ DERSEN.."

Altaylı, Aykut Kocaman'ın "Biraz daha krediyi hak ediyorum" açıklamasıyla ilgili olarak ise "Bazen bir şey söylememek söylemekten iyidir. Sen kalkıp da Galatasarayla ilgili olarak 'Bu puan farkı suni' dersen sonrasında puan farkı azalmayıp artmaya devam ediyorsa çünkü o günden bu yana puan farkı 1 arttı, derler ki 'Kardeş suniydi tabii oldu. Sen ne yapacaksın?'" değerlendirmesi yaptı.