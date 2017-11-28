Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında spor gündemine dair açıklamalar yapan Fatih Altaylı, Galatasaray taraftarının Latovlevici'yi protestosunu ve başkan Dursun Özbek'in Tudor'u savunmasını, yatırımlardaki yetersizliğini eleştirdi. Altaylı, yaklaşan Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuştu:

"TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ TARAFTAR GRUPLARINDAN BİRİ"

"5-1'lik Başakşehir yenilgisinde Latovlevici'ye gösterilen tepkiler ayıp, terbiyesizlik. Galatasaray taraftarındaki kalite düşüşünden burada sürekli bahsetmiyor muyum ben? Onu alanın kabahati yok, bu çocuğun kabahati var. Latovlevici'yi Barcelona'dan süper sol bek diye almadık. Aslında yedek diye geldi, Tudor onu tercih etti, o oynuyor. Ayağına top geldiğinde kendi futbolcunu yuhlamak ne demek? Ama dediğim gibi Galatasaray taraftarı, Türkiye'deki en kötü taraftar gruplarından biri."

"HİÇBİR GALATASARAY BAŞKANINDA BÖYLE PALAVRA GÖRMEDİM"

"Ağabey sen de Dursun Özbek'e fazla sert davranmıyor musun?' diyorsun, doğru. Ben Dursun Özbek'i saha sonuçlarından dolayı eleştiriyor değilim, ben Dursun Özbek'i hiçbir Galatasaray başkanında görmediğim kadar palavracı, yanlış bilgi verici, manipule edici ve Galatasaray'ın çıkarlarını kollamayıcı olduğu için sert davranıyorum. Türkiye'de sürekli konuşanlar belli. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Sayın Dursun Özbek sürekli konuşuyorlar. Dursun Özbek 'Mecidiyeköy'de otel yapacaktık ama turizmin içinde bulunduğu durum ortada, bitirip de boş kalsın istemiyoruz, o yüzden de inşaatı bitirmiyoruz. Çünkü bitirirsek ve boş kalırsa yıpranır' diyor. 'Otel yapmayın, turizmin durumu ortada, buraya 5 milyona kiracı bulamazsınız, kiracı kirayı ödeyemez, belki iş hanı daha iyi olabilir ama otel olmaz' dedim mi demedim mi? Başkandan da yanıt geldi. 'Ben bu sektörün içindeyim herkesten daha iyi biliyorum, orası otel olur, kimse kiralamazsa 5 milyon verip ben kiralayacağım' dedi. Dedi mi demedi mi? Şu kadar şerefi, haysiyeti varsa 'Ben böyle bir laf etmedim' desin. Şimdi diyor ki 'Turizmin durumu ortada, o gelirleri getirmeyecek, o yüzden bitirmiyoruz'. Ulan ben 2 yıldır söylüyorum bunu sana, o zaman beni dinleme. Sen bildiğin turizmde bunu yapıyorsan, bilmediğin Galatasaray'da ne halt ediyorsun soruyorum sana. Galatasaray'ın eski başkanlarıyla beraber heyet olarak yanına gittik. 'Sayın Başkan, Florya'da Galatasaray'ın kullandığı 68 dönüm bir yer var, bunun 22 dönümü kendi arazisi, tapulu malı. 40 küsür dönümü de kiralık kullandığımız yer. Biz bu kiralık kullandığımız yeri satın alalım, TOKİ'yle sonra anlaşalım, çünkü o zaman arazinin değeri 5 katına çıkıyor. Çünkü devletin bize orayı satma taahhütü vardı. 'Merak etmeyin oranın da geliri bize ait, oranın da parasını biz alacağız, biz öyle anlaştık' dedi, sonra ortaya çıktı ki böyle bir anlaşma yok. Olamaz da. Çünkü ben kendisine 'Ağabey devlet kendi arazisinden sana rant vermez, bunu satın almamız lazım' dedim, ne oldu? Galatasaray sadece 22 dönümden 119 milyon para alacak. Sonra da bu kendini alkışlatıyor, bir takım palavralar yalanlar falan filan genel kurulda, divanda 'Bravo başarılı başkan', ne başarısı kardeşim?"

"SPORDA SENİN NEYİN BAŞARILI?"

"Gelelim spora... Basketbolda durumumuz ne? Voleybolda durumumuz ne? Yüzmede durumumuz ne? Atletizmde durumumuz ne? Galiba judoda güzel bir sonuç almışlar çünkü zaten büyük takımlar arasında memlekette başka judo takımı yok. Tel tel dökülüyorsun her tarafta, neyin başarılı senin? Sportif A.Ş bu geldiğinde 50 milyon zararda, geçen sene 297 milyon, bu sene dernekten Sportif A.Ş'ye 80 milyona rağmen 1 ay karlı göründü şimdi tekrar zararda, sene sonunda ne zarar olacak belli değil. Dünya arazi satmışsın borcun azalmamış. Ee ağabey? Şampiyon olmazsın mühim değil, bu sene olmazsın seneye olursun. Ama Galatasaray gidiyor..."

"DERBİDE FAVORİ BEŞİKTAŞ"

"Beşiktaş maçı 34 maçtan biri, ama önemli çünkü Beşiktaş senin şampiyonlukta rakibin, gelir olarak senin üstüne çıkmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nden aldığı paralarla bu gelir üstünlüğü uzun yıllar devam ederse sen yarışta Beşiktaş'ın gerisinde kalma ve ciddi sıkıntıya girme ihtimalin var. Binali Yıldırım da Türkiye'deki 85 veya 83 milyon insandan biri, ama Başbakan. "



"'Galatasaray için asıl eşik, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarıdır. Bu üç maçın toplamından Galatasaray 3 puan zor alır' demiştim. Bu üç büyük maçtan 9 puan kaybederek çıkarsan rezillik haline gelir bu. Beşiktaş'ın Avrupa maçları hemen hemen bitmiş sayılır, bir üst tura çıkmayı garantilemiş. Fiziksel ve kafa olarak daha dinç olacak. Galatasaray'ın bir avantajı olacak. Her iki hoca da büyük maçlarda gerilim yaşayan korkan bir teknik adam, Tudor da büyük maçları kazanamayan bir adam... Orada Galatasaray açısından bir avantaj var çünkü normalde favori Beşiktaş. Beşiktaş'ta yorgunluktan mı, neden olduğunu bilmediğim bir düşüş var. Son hafta oynadıkları maçta topla oynamada büyük üstünlükleri olmasına rağmen verimlilik açısından çok ciddi sıkıntısı oldu. Cenk Tosun'da gerileme mi var ne var, açıkçası çözmek çok mümkün değil. Malatya'da Beşiktaş'ın kaleyi bulan şutu yok. Galatasaray'a göre savunması biraz daha iyi, Pepe oynarsa bu avantajdır. Üretkenlikte bir sıkıntı var."



"Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi maçları sonrası kafa ve fizik olarak demek ki biraz yorgun dönüyorlar. Ama bu kadar da fark olmaması gerekir, %70 topla oynuyorsun, bir pozisyon üretirsin en azından. Beşiktaş'ı her zaman kutladık burada, ligdeki 1 maçı 2 maçı kazanmaktan daha önemli olduğunu söyledik. Zaten gelire bakarsak da buradan 40 küsür milyon euro elde etmiş. 30 küsür milyon euro, 34-35 milyon euro olarak hesapladım ben, Türk spor basını da 44 milyon euro diye hesaplamış."