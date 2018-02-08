Kayakla atlamada mücadele eden 20 yaşındaki Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda, erkekler normal tepe bireysel elemelerinde piste çıktı.

İLK KEZ TÜRKİYE TEMSİL EDİLDİ

Türkiye'yi bu kategoride olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda, 79 metrelik atlayış ve 68,2 puanla 57 yarışmacı arasında son sırada yer aldı.

Elemelerde Alman Andreas Wellinger 103 metre atlayış ve 133,5 puanla zirveye yerleşirken, Polonyalı Kamil Stoch 104 metre atlayış ve 131,7 puanla ikinci, vatandaşı Dawid Kubacki 104,5 metre atlayış ve 129,6 puanla üçüncü oldu.

Toplam 50 sporcunun yarışacağı erkekler normal tepe bireysel kategorisinde final mücadelesi 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

Fatih Arda İpçioğlu tarihe geçti VİDEO

Fatih Arda İpçioğlu'ndan kayakla atlamada tarihi başarı