Fatih Mert: Görünenin çalındığı bir maç olsun

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, açıklamalarda bulundu.

Mert, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları işaret ederek, "Fenerbahçe camiası 2 gündür çok yoğun bir biçimde bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. İnşallah buradan bize ters bir dönüş olmaz diye düşünüyorum. Ben, federasyona da hakem camiasına da güveniyorum ve güvenmek istiyorum. Geçen hafta Fenerbahçe'nin bu kadar söylemlerinin bir sıkıntısını Ankaragücü-Fenerbahçe maçında inşallah yaşamayız. Hak edenin galip geldiği, görünenin çalındığı bir müsabaka olur" diye konuştu.

"ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇTİK"

Bugün göreve başladıklarının 100'üncü günü olduğunu belirten Başkan Fatih Mert, "Çok sancılı bir dönem geçirdik burada. Başladığımız günden itibaren Ankaragücü'nün büyük sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir borç yüküyle gelirsiz bir şekilde uğraşmak zorundaydık. Üstüne üstlük Ankaragücü'nün 2 dönem transfer yasağı cezası vardı. Bu süreçte sponsor, bunları çözecek paraları bulmak aynı anda transfer yapamamış bir takımı sahaya sürmek, onları motive etmek, onların paralarını ödemek çünkü içerideki futbolcuların neredeyse tamamına yakını ihtar çekmişti. Devre arası gitme pozisyonundaydı futbolcular. Gerçekten zorlu süreçten geçtik. 24 Ocak'ta ancak FIFA ve CAS'taki transfer yasağıyla ilgili yazıları çözebildik. Tabii ki onun için transferde geç kalındı. O yazı aleyhimize gelseydi biz zaten transferi açamayacaktık. Bu süreçte boş durmadık, 10 gün transferle ilgili bir çalışma yapıldı. Hemen hemen gece 3-4'lere kadar 6-7 kişilik ekip bize gelen bütün mailleri, dosyaları, futbolcularla ilgili inceledik. Benim de olduğum bir heyetle karar verdik. Şükür ki aldığımız oyuncuların isabetli olduğunu 2 maçta da gördük. Bizim hata yapma şansımız yoktu. Hata yapmadığımızı gördüğüm için de mutluyum" ifadelerini kullandı.