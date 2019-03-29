Fatih Öztürk, Galatasaray'la anlaştı

Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, eski öğrencisi Fatih Öztürk'ün sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

"GALATASARAY'A GİDECEK"

Radyospor'a konuşan Fevzi Layiç, "Fatih Öztürk'ü Akhisarspor'a inanarak ve güvenerek transfer ettik. Fatih'in transferini sıfır maliyete bitirdik. Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi. Fatih Öztürk, Galatasaray'a transfer olacak." diye konuştu.

Süper Lig'de bu sezon 22 maçta forma giyen Fatih Öztürk şu anda kadro dışı durumda. 32 yaşındaki deneyimli kaleci Uruguaylı Muslera'nın yedeği olacak.