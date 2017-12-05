Fatih Tekke 1 puandan memnun

Teknik Direktör Fatih Tekke, sahaya 3 puan için çıktıklarını ancak beraberliğin de kötü sonuç olmadığını söyledi.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Tekke, "Son haftalarda ligde iyi sonuçlara imza attık. Rakiplerimizle aramızda fark olduğu için galibiyet bizim için çok önemliydi. Ancak kazanılan 1 puan da bizi mutlu etti" dedi.

Bu arada Erzurum deplasmanında maçın 53'üncü dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlanan ve oyuna devam edemeyen stoper Daniel Dimov'un dumunu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak