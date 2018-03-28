Fatih Tekke Denizlispor'dan umutlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Pazar günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam ederken Teknik Direktör Fatih Tekke basına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maça çıkacaklarını ve rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR

Ligin bitmesine az zaman kaldığını hatırlatan Tekke, "Takımımız her şeye rağmen kazanmak için sahaya çıkacak. Rakibimiz üst sıralarda bulunma avantajını kullanacaktır. Bizde ne olursa olsun bu maçtan 3 puanı alarak rahatlamak istiyoruz. Denizlispor gibi bir markayı alt sıralardan kurtarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları pazar günkü maça davet eden Tekke, desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.