Fatih Tekke'ye 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke'ye bir maç ceza verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Fatih Tekke'nin, Denizlispor'un Adana Demirspor'la geçen hafta yaptığı karşılaşmada, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı bir maç ve 6 bin 500 lirayla cezalandırıldığı ifade edildi. Aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Adana Demirspor'a da 26 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurulun, ayrıca 1. Lig ekibi Eskişehirspor'a da profesyonel takım doktorunun kadroda bulundurulmamasından dolayı 7 bin 500 lira para cezası verdiği belirtildi. Öte yandan, Gaziantepspor 21 Yaş Altı Takımı'nın, Çaykur Rizespor maçına çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen yenik sayıldığı ve 3 puanının silindiği aktarıld