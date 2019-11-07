Fatih Terim 17 yıl sonra yine 6-0 yenildi

6 Kasım'da Real Madrid'e 6-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Galatasaray, Fenerbahçeli taraftarların diline düştü.
Bundan tam 17 yıl önce (6 Kasım 2002) ezeli rakibine 6-0 yenilen sarı-kırmızılıların aynı tarihte aynı skorla bir kez daha mağlup olması, sosyal medyada gündem oldu.
YİNE TERİM YİNE KASIM
Maç öncesi kaybedecek bir şeylerinin olmadığını ve saldıracaklarını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, alınan farklı mağlubiyetin ardından "Utanıyorum" dedi.
Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe'ye karşı kaybedilen 6-0'lık maçta da teknik direktör Fatih Terim'di.
Fatih Terim'in 6-0'lık maçta puro içişi - İZLE