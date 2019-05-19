Fatih Terim 19'uncu kupasını kazandı

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamı konumunda bulunan Fatih Terim, kendisine ait rekoru geliştirdi. Terim, tamamı Galatasaray'la olmak üzere ligde 8. kez mutlu sona ulaşırken, kupa sayısını da 19'a yükseltti.

LİGDE 10 MAÇ CEZA ALDI

65 yaşındaki başarılı hoca bu sezon oldukça zor zamanlar yaşadı. Yaz transfer döneminde Gomis'in satılması sonrası forvet alınamayınca Terim, ligin ilk yarısında sadece Eren Derdiyok'la oynadı.

Ligde zirve yarışının içinde olan Galatasaray için TT Stadı'nda oynanan Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından çıkan kavga, adeta sarı-kırmızılı ekibe darbe vurdu. Olaylara karışan isimler başta Fatih Terim olmak üzere büyük cezalar aldı.

Fatih Terim derbi sonrası toplamda 10 maç ceza alırken, deneyimli hocanın yanı sıra futbolculara gelen cezalar, ligde puan kayıplarına neden oldu. Derbinin ardından Hasan Şaş 8, Donk 6, Ndiaye 5 ve Rodrigues 3 maç ceza aldı. Bu cezaların yanı sıra Terim'i, sakatlıklar da çok fazla zorladı.

17 KULÜP BİLDİRİ YAYINLADI

Fatih Terim'in cezası henüz bitmemişken Galatasaray ile TFF arasında hakem krizi yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp hakemlerin art niyetli olduğunu ve düdük asması gerektiğini açıklarken, Kulüpler Birliği 17 takımın imzasıyla yayınladığı bildiride Galatasaray'a karşı cephe aldı.

Galatasaray-TFF-Kulüpler Birliği arasında ipler gerilse de sonradan yapılan karşılıklı açıklamalarla süreç normale döndü.

DEVRE ARASI TRANSFER OPERASYONU

Cezası biten Fatih Terim, devre arasında radikal kararlar aldı.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan, Maicon'u gönderen, Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satılmasına onay veren deneyimli hoca, yeni transferlerle kadroyu güçlendirdi.

Marcao ve Luyindama'yı alarak savunmayı toparlayan Terim, en problemli bölge olan forvet hattına ise Mitroglou ve Diagne'yi transfer etti.

GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLDU

Tüm sezon boyunca geriden gelen, zaman zaman 8-11 puan bandında zirveden uzaklaşan Terim'in öğrencileri, son düzlükte vites artırıp rakibinin hatalarını iyi değerlendirdi.

Ligin 24. haftasında Erzurum deplasmanında 1-1 biten maçın ardından konuşan Terim'in, "8 puanlık fark da kapanır 18 puanlık fark da" sözleri hafızalara kazındı. Terim ve öğrencileri 8 puanlık farkı kapatarak ligi zirvede bitirmeyi başardı.

8’İ LİG, TOPLAMDA 19 KUPA

Süper Lig'de 8 şampiyonluğu bulunan Terim'in koleksiyonunda 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası bulunuyor.