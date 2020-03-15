Fatih Terim: Oyuncuların aklı burada değildi

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

Siyah-beyazlı ekiple golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle birçok lig ertelenirken derbinin oynanması nedeniyle sitem eden tecrübeli teknik adam, "Allah korusun, şurada top toplayıcı çocuklar var, bizim canımız, bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" dedi.

"OYUNCULARIN AKLI BURADA DEĞİLDİ"

Koronavirüs nedeniyle futbolcuların oyuna konsantre olamadığını dile getiren Terim, "Oyuncuların tedirgin olmalarına gerek yok ki. Böyle yaptıklarına göre TFF'nin bir bildiği var demek ki. Maçın içinde taraftarın olmaması ve bu süre içinde akıllarının tamamen hastalıklar, hadiselerde olması oyuncularımızın konsantre olamamalarına neden oldu ki bundan daha doğal bir şey olamaz. Oyuncuları o yüzden eleştiremeyeceğim" şeklinde konuştu.

"1,5 METREDE DUR MU DİYELİM"

Birçok organizasyonun iptal edildiğini belirten Terim, "Türkiye'de aklınıza gelecek her kurum ve kuruluş, toplantılarını iptal etti. Bir tek futbol, basketbol, hentbol... Bunlar temas oyunu. Oyuncuya kornerde 'temas etme, 1,5 metrede dur' mu diyelim şimdi? Mantıklı bir şey açıklayamadık ki oyuncularımıza. Soru soruyorlar, her taraf erteledi... Maçta 850 resmi görevli vardı. Birimizde çıkarsa, Allah korusun, şurada top toplayıcı çocuklar var, bizim canımız, bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Şurada çocukların eldiven takması bir şeyi değiştirmez. Bizi bilgilendirmiyorlar neden oynadığımıza dair. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor" şeklinde konuşmasını noktaladı.