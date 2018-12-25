Fatih Terim 21'lik stoperi istedi

Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini yine Fatih Terim'in ekibiyle yapıyor. Tecrübeli teknik adamla çok uzun yıllardır beraber çalışan idari direktör Şükrü Hanedar, İtalya bağlantılarını devreye soktu.

İTALYA'YA ÇIKARMA YAPTILAR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Maicon'u yolcu etmeye hazırlanan ve devre arası planlamasında stoper transferi de olan sarı-kırmızılılar aradığı savunmacıyı İtalya'nın Lazio ekibinde buldu. İlk yılını kiralık geçirdikten sonra son iki sezondur Lazio formasını terleten 1997 doğumlu Luiz Felipe Ramos Marchi için çıkarma yapan sarı-kırmızılılar, İtalyanlarla anlaşmaya vardı.

Geçen sezonun devre arasında Nagatomo transferinde olduğu gibi İtalya'daki bağlantılarından yararlanan idari direktör Şükrü Hanedar, Laziolu yetkilileri ikna etmeyi başardı.

750 BİN EUROYA KİRALANACAK

Sarı-kırmızılılar, Luiz Felipe'yi satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda Lazio yöneticileriyle el sıkışırken, İtalyanlara 750 bin euro, oyuncuya ise yarım sezon için 600 bin euro ücret ödeyecek.

Lazio'nun 2016 yılında Brezilya'nın Ituano Kulübü'nden 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Felipe'nin şu an transfer piyasasındaki değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezon 31 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon da 12 resmî maçta görev yaptı. 1,87 boyundaki genç stoper sağ ayağını kullanıyor.