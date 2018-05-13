Fatih Terim: 22 sene kalsaydım çok başarılı olurduk

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Fatih Terim, kulüplerin teknik adam konusunda istiktardan yana olmaları gerektiğini vurguladı.

Fatih Terim, sezon sonu Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini sonlandıracağını açıklayan Arsene Wenger'in örnek göstererek, "Ben de 22 sene kalsaydım, anormal başarılar elde ederdik" dedi.

"ŞAMPİYONLUK SAYILARI BAŞKA OLURDU"

Kendisinin 1996 yılında Galatasaray'ın başına geçtiği dönemde Wenger'in Arsenal ile sözleşme imzaladığını aktaran Terim, "Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olduğum için kaldım. O zamanlar 6 ay bile kalınamayabiliyordu. Bir tek Gordon Milne vardı, o dönem o da 3 sene üst üste şampiyon olduğu içindi. Muhakkak gidişlerimde benim de hatam vardır. Ama az hatalı olan bendim. En son milli takımda oldu. 'Beni gönderdiler.' dediğimde, kimse inanmıyor. İnsan istenip istenmediğini bilmez mi? Eğer bir gün teknik direktörlüğü bırakıp, başka pozisyona geçersem, Allah nasip ederse, bu istikrarı sağlamak için hareket edeceğim. Ben de Wenger gibi 22 sene kalsaydım, şampiyonluk sayıları çok daha değişik olabilirdi, anormal başarıları elde ederdik." şeklinde konuştu.