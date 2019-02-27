Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaraylı taraftarların beklediği müjdeli haber geldi. Fatih Terim, 5 yıl daha sarı-kırmızılı takımın başında olacak.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Fatih Terim'le sözleşme imzaladığını KAP'a bildiren Galatasaray yönetimi, sözleşmeyi TFF'ye sunacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TFF'YE BİLDİRİLECEK

BipSpor'un haberine göre, Fatih Terim'in avukatıyla görüşen Mustafa Cengiz ve ekibi her konuda anlaşmaya vardı. 2024 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek olan sözleşme gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilecek.

18 MİLYON TL KAZANACAK TAZMİNAT MADDESİ YOK

Yıllık geliri için yeni bir talepte bulunmayan Fatih Terim, aynı kontratla yola devam edecek. Terim, 3 milyon euronun TL (18 milyon TL) karşılığını alacak.

Öte yandan sık sık Galatasaray'la sözleşme imzalarken rakam konuşmadığını dile getiren deneyimli teknik adamın yeni kontratında tazminat maddesi de bulunmuyor.

GALATASARAY'DA 17 KUPA KAZANDI

Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük yapan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 410 resmi maçta 254 galibiyet, 86 beraberlik, 70 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adam yönetiminde toplam 17 kupa kazandı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le kazanan Galatasaray, başarılı çalıştırıcı ile ayrıca 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.